بعد إصابة والده.. نجل أميتاب باتشان يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال أبهيشك باتشان على ”تويتر“: ”أصبت أنا ووالدي بفيروس كورونا ”كوفيد 19″، نعاني من بعض الأعراض، وتم إدخالنا إلى المستشفى، تواصلنا مع السلطات المطلوبة لعمل اختبار لجميع أفراد عائلتنا، أطلب من الجميع الهدوء وعدم الذعر“.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان على“تويتر“ عن إصابته بالفيروس، وجرى نقله إلى المستشفى في مومباي.

وكتب باتشان الأب على ”تويتر“: ”أبلغني المسؤولون في المستشفى بإيجابية الفحص، وخضعت الأسرة والموظفون للفحوصات، وننتظر النتائج“.

وأضاف الممثل البالغ من العمر 77 عاما: ”كل من كان على مقربة مني في الأيام العشرة الماضية يرجى منهم اختبار أنفسهم“.

وحصل أميتاب باتشان على شعبية واسعة في بداية السبعينيات بأفلام مثل Zanjeer وDeewaar، حيث عرف باسم الشاب الغاضب في السينما الهندية.

وباتشان الأب متزوج من الممثلة جايا بهادوري ولديهما ابنة هي شويتا ناندا، بالإضافة إلى الابن أبهيشيك باتشان وهو ممثل مشهور أيضا ومتزوج من الممثلة الشهيرة وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي.

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽

