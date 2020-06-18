بعد إصابتها بفيروس كورونا… نهال نبيل تكشف نتيجة الاختبار الثاني

أعلنت الفنانة نهال نبيل أنها أجرت المسحة الثانية للكشف عن استمرار إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، وذلك بعد أن أعلنت منذ 16 يوماً عن تواجدها فى مستشفى العزل.

وجاءت نتيجة المسحة الثانية إيجابية لتستمر فى تلقى علاجها بمستشفى العزل وهى بصحة مستقرة.

وكانت نبيل كشفت عن إصابتها ووالدتها، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تخضع للعزل المنزلي.

يذكر أن البداية الفنية لنهال نبيل كانت بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج “ستوديو الفن” وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت في حفلات “ليالي التليفزيون” بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.

وازدادت شهرة نهال نبيل بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني شارة مسلسل “سارة” عام 2005 “كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد” من كلمات الشاعر خميس عز العرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها.

في عام 2005 قدمت أولى أغنية لها سينمائيا، حيث قامت بغناء “آه منها الأيام” لفيلم “بالعربى سندريلا” ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، ثم بعد ذلك قدمت تتر مسلسل “أحزان مريم” لميرفت أمين كما قدمت خمس أغنيات بفيلم “صياد اليمام”.