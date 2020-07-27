بعد إصابتهما بـكورونا..فحوصات ايشواريا راي وابنتها سلبية

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بعد إعلان النجم ابهيشيك باتشان عن إصابته بـ كوفيد 19 وإصابة زوجته الممثلة وملكة جمال العالم السابقة ايشواريا راي وابنتهما بالإضافة إلى والده عملاق السينما البوليوودية أميتاب باتشان.

وأعلن أبهيشك على صفحته الخاصة،عن تعافي زوجته ايشواريا وابنته آراذيا البالغة من العمر ثماني سنوات من مرض كوفيد-19 وخروجهما من المستشفى بعد قضاء عشرة أيام هناك.

وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (77 عاما) يتعافيان من المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى في مومباي.

وكتب أبهيشيك على تويتر يقول ”جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان في المنزل. وما زلت أنا وأبي بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبي“.

وأصبح أفراد أسرة باتشان أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء.

وتأكدت إصابة أميتاب باتشان وابنه بالمرض في 11 تموز. وجاءت فحوص راي وابنتها إيجابية في اليوم التالي لكنهما لم تدخلا المستشفى حتى يوم 17 تموز بعد أن ظهرت عليهما أعراض المرض وفقا لوسائل إعلام محلية.

وعملت آيشواريا راي (46 عاما) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

وكانت راي قد تُوجت ملكة لجمال العالم في العام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي. لتصبح من ألمع نجمات بوليوود، وتزوجت ابيشيك باتشان عام 2007، وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي .

وأميتاب باتشان أحد أكثر النجوم الهنود شعبية، وصلى معجبوه في مختلف أنحاء الهند لطلب الشفاء العاجل له.

وسجلت الهند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، ما يربو على 1.4 مليون حالة إصابة بالفيروس، وهو ثالث أعلى عدد لحالات الإصابة بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت نحو 33 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وما زالت حالات الإصابة ترتفع في الهند حيث سجلت يوم الاثنين رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بلغ 49931 حالة.