بعد إصابته بكورونا.. فيدال في المستشفى

نقل التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط إنتر، الى المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة ضد الأرجنتين في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمنتخب التشيلي الاثنين: “أكد الفريق الطبي للمنتخب أنه بناء على طلب اللاعب أرتورو فيدال، تم الإعلان عن تشخيص إصابته بفيروس كوفيد”.

وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن لاعب برشلونة الاسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق لم يتدرب، وتم فصله عن بقية الفريق لإصابته “بالحمى بسبب التهاب جاف في اللوزتين”.

#NSTsports #InterMilan's Chilean midfielder Arturo Vidal is receiving hospital treatment after testing positive for #coronavirus, his national team said Monday. https://t.co/JMkZsAgno1

