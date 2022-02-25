بعد إطلاقه تطبيق “تروث سوشيال”… ترامب سيلاحق قضائيا

بعد أن اهتم عدد قياسي لتطبيق “تروث سوشيال” الجديد الذي أطلقته مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، قد يواجه هذا التطبيق ملاحقة قانونية تتعلق بالشكل حسبما نقلت العربية نت.

فشعار التطبيق يتميز بحرف “تي” مكسور على خلفية زرقاء، وهو ما أظهر تشابها لافتا بشعار شركة النقل البريطانية “ترايلار” التي أعلنت أنها تفكر بإجراءات قانونية.

ودفع التشابه الشركة البريطانية بالتفكير في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة الجديدة، وهو ما أكده رئيس قسم التسويق ماثيو سامرز لموقع “بيزنيس إنسايدر”.

وانطلقت منصة “تروث سوشيال” هذا الأسبوع، على أن تكون “جاهزة للتشغيل بشكل كامل” بحلول نهاية مارس، بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

وهذا المشروع سيعيد حضور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي، في السادس من يناير 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

وقال ماثيو سامرز، رئيس التسويق في الشركة البريطانية، للموقع، إن الشركة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة ترمب بسبب تشابه الشعارين.

وقالت شركة “ترايلار” في تغريدة على توتير: “من الرائع أن نرى دونالد ترمب يدعم مشروعا متناميا”، وأضافت في تعليق آخر “ربما عليك أن تسأل في المرة القادمة؟”، في إشارة إلى تشابه الشعارين.

وستنضم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس، والتي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يتم كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.