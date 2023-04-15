بعد إقالته من إشبيلية.. نادي فلامنغو البرازيلي يعلن تعيين خورخي سامباولي

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي تعيين خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين السابق، أمس الجمعة 14\4\2023، وبعد حوالي شهر واحد من إقالته من إشبيلية.

وقال فلامنجو، حامل لقب كأس ليبرتادوريس، إنه ارتبط بعقد مع سامباولي حتى ديسمبر\كانون الأول 2024.

وأقيل المدرب البالغ عمره 63 عاما من إشبيلية في 21 مارس\آذار وسط مخاوف من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيتولى سامباولي منصبه الجديد خلفا للمدرب فيتور بيريرا الذي رحل عن فلامنجو الأسبوع الماضي.

وسبق للمدرب سامباولي العمل في البرازيل مع فريقي سانتوس وأتليتيكو مينيرو.