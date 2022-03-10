بعد إقصاء باريس.. نجم برشلونة يوجه رسالة لبنزيما

وجه النجم البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لنادي برشلونة، رسالة إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عقب الانتصار على باريس سان جيرمان بنتيجة (3-1)، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر ألفيس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “لا يهمني إذا كان من ريال مدريد، لكن يا له من لاعب رائع. بنزيما أحببت هذه المباراة منه”.

كما علق ألفيس على سرعة مبابي الرهيبة خلال الشوط الأول من المباراة، وتغلبه على مدافعي ريال مدريد، ونشر فيديو وهو يقلد صوت القطار وعلق: “حاول إيقاف القطار”.

يُذكر أن ريال مدريد حسم عبوره لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين، وسجل ثلاثية الميرنجي كريم بنزيما الذي كان بطل الليلة الماضية.

في حين سجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في شوط المباراة الأول.