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بعد إلغاء التطعيم الإجباري.. ديوكوفيتش سيشارك في أمريكا المفتوحة

منذ 8 دقائق
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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سيتمكن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام، بعدما قالت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين إنها ستنهي ضرورة حصول المسافرين القادمين من الخارج على التطعيم ضد كوفيد-19 بدءا من 11 مايو أيار.

وكان ديوكوفيتش، وهو من بين أشهر الرياضيين الرافضين للحصول على اللقاح، قد غاب عن بطولة أمريكا المفتوحة 2022 لأنه كان إجباريا من أجل السماح للمسافر الأجنبي بدخول البلاد.

ولم يكن اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما قادرا على دخول الولايات المتحدة هذا العام أيضا بعدما فشل في الحصول على موافقة استثنائية من الحكومة الأمريكية للدخول والمشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي.

وغاب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بعد ترحيله من البلاد قبل انطلاق المسابقة بسبب عدم حصوله على اللقاح، وقال إنه يفضل الغياب عن البطولات الكبرى بدلا من تلقيه التطعيم.

وأحرز ديوكوفيتش 22 لقبا في البطولات الكبرى منها ثلاثة ألقاب في أمريكا المفتوحة. وستقام البطولة هذا العام على الأراضي الصلبة خلال الفترة من 28 أغسطس آب حتى 10 سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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