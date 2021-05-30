الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إلغاء حفل لها في القاهرة... نوال الزغبي ترد بانفعال

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 9:54 صباحًا
نوال الزغبي

نوال الزغبي

A A A
طباعة المقال

بعد الغاء حفل “Miss Elite” الذي كان مقرراً أن تحييه يوم أمس، الفنانة نوال الزغبي، في فندق “فيرمونت” في العاصمة المصرية القاهرة، ردت الزغبي اليوم بانفعال، على الأنباء المغلوطة بشأن الحفل، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، حيث كتبت ” لست غاضبة!!!! أصلا الحفل التغى كلووووو”، وذلك بعد ان أشار برنامج “إي تي بالعربي” إلى أنها غضبت بعد إلغاء الحفل، وأنه تم إلغاء فقرتها الغنائية تحديدا.

وتعرض الحفل  الذي كان من المقرر أن تشارك فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، للإلغاء المفاجئ من قبل شرطة السياحة المصرية، بسبب قرارات مجلس الوزراء بمنع الحفلات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

    المزيد من منوعات

    الفيفا يرفع عدد اللاعبين في تشكيلة كأس العالم 2022
    فقدت السباحة الأمريكية أنيتا الفاريز، وعيها أثناء مشاركتها في بطولة العالم للسباحة
    مدربة تنقذ حياة سباحة فقدت الوعي في الماء اثناء بطولة العالم
    حسن شاكوش
    عودة حسن شاكوش تثير الغضب داخل نقابة المهن الموسيقية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن