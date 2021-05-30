بعد إلغاء حفل لها في القاهرة... نوال الزغبي ترد بانفعال

بعد الغاء حفل “Miss Elite” الذي كان مقرراً أن تحييه يوم أمس، الفنانة نوال الزغبي، في فندق “فيرمونت” في العاصمة المصرية القاهرة، ردت الزغبي اليوم بانفعال، على الأنباء المغلوطة بشأن الحفل، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، حيث كتبت ” لست غاضبة!!!! أصلا الحفل التغى كلووووو”، وذلك بعد ان أشار برنامج “إي تي بالعربي” إلى أنها غضبت بعد إلغاء الحفل، وأنه تم إلغاء فقرتها الغنائية تحديدا.

لست غاضبة!!!! اصلا الحفل التغى كلووووو https://t.co/S2Fj3hi0vl — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) May 29, 2021

وتعرض الحفل الذي كان من المقرر أن تشارك فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، للإلغاء المفاجئ من قبل شرطة السياحة المصرية، بسبب قرارات مجلس الوزراء بمنع الحفلات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.