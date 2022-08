بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين ... لاعب مانشستر يونايتد يرفض الإقرار بالذنب

قال رايان غيغز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إنه غير مذنب خلال مثوله أمام محكمة اليوم الأربعاء بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين.

وواجه مدرب ويلز السابق، البالغ 47 عاما، اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية بسيدة في الثلاثينات من العمر وأخرى في العشرينات والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

وارتدى غيغز سترة داكنة وربطة عنق ووقف خلف حاجز زجاجي وأعطى بياناته قبل أن يرفض الإقرار بالذنب أمام الاتهامات.

وحتى يوم الجمعة الماضي كان غيغز، الذي قال: إنه يريد تبرئة اسمه، مدربا لمنتخب ويلز لكنه استبدل بمساعده روبرت بيدج قبل بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

Ryan Giggs pleads not guilty to attacking his ex-girlfriend and her younger sister after appearing in court pic.twitter.com/3ceZi1xZbU

— The Sun (@TheSun) April 28, 2021