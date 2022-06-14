بعد اختفائه.. أمريكية تكتشف ان حبيبها لديه زوجة وأطفال

تتعرض كثير من السيدات لخيبات أمل ومواقف صعبة من قبل أزواجهن، والتى قد تتمثل في الخيانة أو الكذب وغيرها من المواقف الصعبة التى لا يتقبلها أي شخص.

ولكن ما حدث مع هذة المرأة الأمريكية كان خيبة أما كبيرة لها، حيث اكتشفت أن حبيبها الذي أطلقت حملة بحث عنه بعد أن اختفى فجأة يعيش مع زوجته وأطفاله في مدينة نوريتش البريطانية، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وقامت راشيل ووترز التي تبلغ من العمر 26 عاماً بنشر نداءً يائساً لعشيقها المفقود على فيس بوك، ليتم إخبارها أن بول ماجي الذى يبلغ من العمر 40 عاماً لن يعود إليها أبداً.

وتعمل راشيل في مدينة جنوب الصين كمديرة علامة تجارية، وكانت قد خاضت علاقة رومانسية عاصفة مع بول خلال عمليات الإغلاق التي فرضت بسبب فيروس كورونا.

وفي أبريل عاد بول إلى نورفولك لزيارة العائلة، كما أخبر راشيل، وكان من المفترض أن يعود بعد ذلك إلى الصين.

إضافة أن راشيل كتبت في منشور على إحدى مجموعات فيس بوك لدي طلب غير عادي، أنا وحبيبي بول ماجي نعيش في شينزين بالصين، ولقد عاد إلى موطنه في نورويتش في بداية أبريل للزيارة وكان من المفترض أن يكون قد عاد إلى الصين.

ورغم ذلك لم أسمع أي أخبار عنه مؤخراً وأخشى حدوث شيء ما، وإذا كان أي شخص يعرف أي شيء عنه يرجى التواصل معي.

وسرعان ما تلقت راشيل الأخبار الصادمة، حيث علق أحد أصدقاء بول “لديه زوجة وأطفال”، كما سخر بعض المستخدمين من المنشور، وليس هذا فحسب حيث ردت سامانثا صديقة زوجة بول “ليس الأمر مضحكاً، لديه زوجة وأطفال وأنا أشعر بما تعانيه حقاً”.

وقال أحد أصدقاء بول بالأمس “لم يلتق بول وزوجته ببعضهما البعض لمدة عامين، لقد عادا مؤخراً، ويبدو أنهما قررا أن يمنحها علاقتهما فرصة أخرى”.