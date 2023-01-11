بعد ازمتها الاخيرة.. ما مصير مسلسل منة شلبي "تغيير جو" ؟

بعد أزمة المخدرات والحكم بحبسها سنة مع إيقاف التنفيذ، بات موقف الفنانة منة شلبي من الظهور بدراما رمضان 2023 مثار تساؤل الكثيرين.

في هذا السياق، كشف المنتج صادق الصباح مصير دور شلبي في مسلسل “تغيير جو” الذي من المقرر أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل.

وأكد خلال لقائه مع برنامج “et” بالعربي، أنه جار استكمال تصوير المسلسل حالياً، وأن شلبي متواجدة وتشارك بالعمل بشكل طبيعي.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قضت بحبس الفنانة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

فيما دفع محاميها محمد أبو شقة ببطلان إجراءات التفتيش في مطار القاهرة الدولي، لكونه جرى دون موافقتها وعلمها.

كما لفت إلى أن التفتيش شابه نقص طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث هبطت شلبي إلى مطار القاهرة وجرى تفتيش حقائبها دون حضورها.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت ألقت القبض على منة شلبي أثناء عودتها من السفر وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية نوفمبر الماضي.

وفي 21 ديسمبر 2022، أحالت النيابة العامة الفنانة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسند إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.