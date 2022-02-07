الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
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بعد استراحة استمرت لـ4 أشهر.. الملكة إليزابيث تعود إلى العمل

منذ 8 ساعات
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

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عادت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، إلى العمل بعد استراحة استمرت لأربعة أشهر، إثر وعكة صحية تعرضت لها، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام.

وأوضح القصر، بحسب صحيفة “the sun”، أن الملكة لديها يوميات مليئة بالواجبات الخفيفة، ثم سلسلة من النزهات العامة في آذار.

وحصلت الملكة على الضوء الأخضر للقيام بدور رئيسي في الحفل الوطني الذي سيقام بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، والذي سيستمر أربعة أيام في حزيران.

وقال المسؤولون إن “يوميات الملكة امتلأت مرة أخرى، لكنها ستنسق العمل حسب ما هو مناسب”، مؤكدين أن “أفراد العائلة المالكة سيساعدون الملكة إليزابيث عند الضرورة”.

وتعتزم الملكة أيضاً، معاودة السفر مرة أخرى، لحضور المناسبات العامة في مارس قبل عيد ميلادها الـ96 في نيسان.

وقالت بيني جونور، الخبيرة في شؤون العائلة المالكة: “لم أشعر بالذعر بشأن الحالة الصحية للملكة، لأنه قبل أن تأخذ الاستراحة، كان لديها جدول زمني لشخص يبلغ من العمر 65 عاما وليس 95”.

وأضافت: “إن صاحبة الجلالة كانت تبدو بصحة جيدة ومتألقة”، وقالت: “لم أكن أفكر في أنها كانت النهاية”.

ونشر مساعدو القصر أمس، لقطات للملكة في مكتبها وهي تقرأ أوراق حكومية، تظهر أنها في حالة جيدة ومستعدة للعودة إلى مهامها.

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