بعد استقالته من الموسيقيين.. انتعاشة فنية لـ هاني شاكر

يبدو أن الفنان هاني شاكر يعيش انتعاشاً فنياً منذ استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية قبل أشهر.

ففي يونيو الماضي أعلن هاني شاكر، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن “قراره نهائي ولا تراجع فيه” على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة، من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ والصيحات، ما دفع النقيب السابع للانسحاب.

فبعد إحياء العديد من الحفلات الغنائية هذا الصيف في مصر وعدد من الدول العربية، يستعد المطرب هاني شاكر لطرح أغنيته الجديدة “فرق في الإحساس” مساء اليوم الاربعاء 21\12\2022 في تمام الخامسة مساءً.

“فرق في الإحساس” من كلمات إسماعيل رأفت ولحن وليد سعد وتوزيع خالد نبيل مكس وماستر ياسر أنور.

ويطرح أمير الغناء العربي الأغنية بعد ظهوره في البوستر الدعائي لها بشكل مختلف وغير تقليدي.

وظهر هاني شاكر، في البوستر، بـ”لوك مختلف”، إذ ارتدى بدلة سوداء، ووضع قبعة باللون ذاته على وجهه، بإطلالة تشبه النجم الراحل مايكل جاكسون.

أحيا خلال الفترة الماضية عدة حفلات سواء داخل مصر أو خارجها منها حفل مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة.

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلتين غنائيتين في لبنان، بمناسبة رأس السنة الأولى يوم 30 ديسمبر، والثانية يوم 31 ديسمبر الجاري.

كما أعلن هاني شاكر، أنه يستعد للعودة إلى التمثيل، مشيرًا إلى أن المخرج أيمن سلامة يحضر له عملا جديدا يتمنى أن يخرج للنور الفترة المقبلة قائلًا: أتمنى أرجع للتمثيل من خلال التليفزيون لو لقيت عمل جميل ومشجع، ومش عندي مشكلة أرجع للسينما، وأيمن سلامة محضر لي موضوع جميل جدًا إن شاء الله يخرج للنور قريب.

ويذكر أن آخر أعمال هاني شاكر هي أغنية “لو سمحتوا” والتي تعاون فيها مع المخرج نضال هاني، وحققت الاغنية نجاحا كبيرا عقب طرحها على يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.