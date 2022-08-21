بعد اصابته بجلطة.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف

أكد الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، السبت، استقرار الحالة الصحية للفنان القدير عبدالله مشرف.

وقال عادل في تصريحات صحفية إن الحالة الصحية للفنان عبدالله مشرف، مستقرة تماما حتى الآن، مضيفا أن مجلس النقابة يتابع تطورات حالته أولا بأول مع الأطباء المعالجين له.

كان عبدالله مشرف قد تعرض لأزمة صحية منذ ثلاثة أيام، دخل على إثرها أحد المستشفيات بعد إصابته بجلطة فى ذراعه اليسرى، حيث يتواجد حاليا داخل غرفة للعناية المركزة.

وشارك مشرف في العديد من الأفلام خلال مشواره الفني، أبرزها “الأبلة طمطم، شنطة حمزة، الباب يفوت أمل، سطو مثلث، كابتن مصر، صنع في مصر، واحد صعيدى، سمير أبو النيل، تتح، كلبى دليلى، جدو حبيبى، عمرو وسلمى 3، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبى 8 جيجا، عسل أسود، كتيبة الإعدام، الهروب، كابتن هيما، جعلتنى مجرما” ، وغيرها من الأفلام.

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها عبد الله مشرف، “لمعى القط، الكيف، صد رد، بين السرايات، لهفة، فيفا أطاطا، الزناتى مجاهد، نونة المأذونة، مكتوب على الجبين، الحارة، اللص والكتاب، زهرة وأزواجها الخمسة، يوميات ونيس، تامر وشوقية، فارس بلا جواد، زيزينيا، حصاد الشر، أنا مش أنا، حافة الهاوية، أماكن في القلب”، وغيرها من الأعمال المسرحية الشهيرة ، منها “تخاريف، وجهة نظر، لعبة الست”.