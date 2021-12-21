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بعد اعتزاله.. مايا دياب لأدهم نابلسي: “الفن مش حرام”

21 - ديسمبر - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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فاجأ الفنان الأردني أدهم نابلسي جماهيره بإعلان اعتزاله الغناء نهائيا، الاثنين، في فيديو نشره على صفحاته الرسمية، قبل أن تهاجمه الفنانة اللبنانية مايا دياب بشكل غير مباشر.

وأعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي، خبر اعتزاله الغناء، بسبب حرمانية الفن، وحلمه في إكمال حياته برضى الله سبحانه وتعالى، بحد وصفه.

وقال نابلسي في الفيديو: “بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

بعد ساعات من إعلان نابلسي، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تغريدة عبر موقع تويتر، قائلة: “الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه”.

مايا دياب المعروفة بتصريحاتها الجريئة، تفاعل معها عدد كبير من متابعينها، الرافضين لفكرة حرمانية الفن، في حين هاجمها البعض الآخر، لقبولهم فكرة اعتزال أدهم نابلسي.

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