بعد اعلان زواجها رسميا.. الصورة الوحيدة لـ نسرين طافش وزوجها

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، زواجها رسمياً منذ ساعات دون الكشف عن هوية زوجها أو صورته، الأمر الذي أثار حيرة جمهورها متسائلين من يكون.

وتبين أن زوج نسرين طافش هو مدرب اليوجا والطاقة الخاص بها “أشرف” ويحمل الجنسية المصرية، والذي ظهر في الصورة المتداولة مُمسكاً بيدها والسعادة تملأ وجههما بعد إعلان خبر الزواج.

وكشفت نسرين طافش، عن زواجها من خلال نشر صورتها وهي مُمسكة بيده وترتدي خاتم الزواج، وأرفقتها بتعليق: “ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”.

“أشرف” طبيب يعمل في المجال الصحي ويحمل الجنسية المصرية، والزواج تم بشكل رسمي دون الإعلان عن أي تفاصيل.

في وقت سابق، شاركت نسرين طافش مع جمهورها عبر “إنستغرام” مواصفات زوجها المستقبلي، في سياق الرد على أحد المتابعين لها عبر خاصية القصص القصيرة، وكتبت “أهم شيء أن يكون مُحِبّاً للطهي، وصاحب شخصية صادقة معها، ولديه ثقة بالنفس، وحنون، وأن يكون ذا قَلب طيب ومحبا للحياة والعائلة والأطفال”.

جدير بالذكر، أن الفنانة السورية نسرين طافش شاركت في الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي بالمسلسل السوري “جوقة عزيزة”، وشاركت البطولة مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.