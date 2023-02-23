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بعد الأخبار المتداولة.. صديق وائل كفوري يكشف حقيقة زواجه!

منذ 43 ثانية
وائل كفوري

وائل كفوري

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بعد الأخبار التي تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول زواج النجم وائل كفوري من شابة مغربية هي حبه الأول، نفى صديق كفوري، الشاعر حبيب بو أنطون الخبر برسالة عبر “تويتر” جاء فيها:

“قالو … مش لبنانِيّة

و عُرسَك بُكرا رح بيكون

لو مزبوطَة الخَبرية

كان شبِينَك بو أنطون”

ويشار إلى أنه انتشر في الساعات القليلة الماضية، خبر زواج الفنان اللبناني وائل كفوري، من حبيبته الأولى المغربية ماجدة أليموس، والذي جمعته بها علاقة حب منذ حوالي 19 سنة، بدأت عام 2004 وحتى عام 2005 ، انتهت بالانفصال بسبب اختلاف ديانتهما.

وبحسب تصريحات كثيرة لـ وائل كفوري في عدد من اللقاءات التلفزيونية، فإن هذه الشابة المغربية هي حبه الأول ويهدي لها معظم أغانيه العاطفية، حيث لم ينساها يومًا رغم زواجه وارتباطه لأكثر من مرة، ليعود اليوم، بحسب ما أشارت مجلة “الجرس” وينتصر حبهما الذي سيتكلل بالزواج يوم الخميس بتاريخ 23 شباط 2023.

وفي التفاصيل التي كانت قد انتشرت، من المقرر أن يتزوج الثنائي مدنياً في مدينة قبرص حيث سيقتصر الزواج على حضور الشهود فقط، بسبب معارضة أهل العروسين لهذه الزيجة بسبب اختلاف ديانتهما.

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