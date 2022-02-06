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بعد الأمل خيبة قاسية… كيف تلقّى مشاهير العالم العربي خبر وفاة “ريان”؟

منذ ساعتين
الطفل المغربي ريان

الطفل المغربي ريان

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لا يزال وقع وفاة الطفل المغربي “ريان” مسيطرا على العالم العربي والعالم بعدما عاش مترقبا انقاذه من البئر التي وقع فيها على عمق 30 مترا وبقي عالقا فيها اكثر من 5 ايام وسط آمال بثتها فرق الانقاذ بأنه لا يزال على قيد الحياة.

فكانت الخيبة مؤلمة للعالم كله بعدما نصب للنجاة آمالا وكأن كل شخص فينا كان ينتظر أخا او ابنا او قريبا. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوسوم عبر فيها ملاينن الرواد عن حزنهم ووجعهم بخبر وفاة ريان . ومن بين هؤلاء مشاهير العالم العربي الذين أعربوا عن حزنهم ايضا.

فكتبت الفنانة السورية اصالة ” تم انقاذ الطفل ريان !! .. لكن فرحتنا لم تكتمل يا حبيبي …إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون توفي الطفل ريان في الجنة ونعيمها !
عزائي لأهله وللشعب المغربي الشقيق.. ”

من جهتها اعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن وجعها قائلة: ” العالم كله كان ناطرك وهلق عم يبكيك!! نام يا حبيبي يا ريان… ما في كلام بيوصف الحزن اللي بقلبي. الله يرحمك” .

اما الفنانة اللبنانية هيفا وهبي فقالت: تركت قلوبنا مشظّاة ومكسورة. لروحك السلام.”

من المشاهير العرب ايضا، شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في وسوم التعبير عن الحزن اذ قالت: بعد كل هالمعاناة خبر حزين الليلة للأسفالله يرحم #الطفل_ريان والله يصبر عييلته.

وقال الفنان اللبناني وائل كفوري: “…وكأنّنا فقدنا النّطق أمام المصاب الأليم الذي أصابنا جميعًا… بقلبٍ مؤمنٍ أتقدّم بخالص العزاء من أهل #الطفل_ريان ومن الشعب المغربي.
رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته”.

اما الفنان التونسي صابر الرباعي فغرّد قائلا : “الله يرحمه و يكون من طيور الجنة ان شاء الله، كل عزائي لأهله و إلى الشعب المغربي و انا لله و انا اليه راجعون.. “

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