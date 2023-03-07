بعد الازمة الاخيرة.. كارول سماحة ترد على مؤسسة محمود درويش

أصدر جان قيقانو، محامي الفنانة كارول سماحة بيانًا رسميًا بشأن جدل حقوق ملكية أغنيتها الجديدة “ستنتهي الحرب”، للشاعر محمود درويش، ضمن ألبومها الجديد “الألبوم الذهبي”.

وقال جان قيقانو في بيانه: كنا قد عقدنا العزم على عدم الرد على المغالطات وتحريف الواقع والحقيقة، بشأن كلمات أغنية ستنتهي الحرب، وذلك احترامًا لإرث الشاعر محمود درويش، إلا أن التمادي في تعميم المغالطات والخطأ واستمرار نشرها دفعنا إلى اتخاذ القرار بوضع حد لها، وموكلتي تواصلت مع مؤسسة محمود درويش للتأكيد على الكلمات والقصائد التي وقع الاختيار عليها لأدائها والاستحصال على الإذن ومنها كلمات ستنتهي الحرب.

وواصل المحامي في بيانه: أرسلت مؤسسة محمود درويش كتابًا إلى السيد تيسير حداد بصفته ملحن المشروع وشريك في إنتاجه، أقرت فيه بأن محتوى الألبوم يعتمد على قصائد من تأليف الراحل محمود درويش، وبعد يومين من منح الإذن نشرت الموكلة الكليب الخاص بأغنية ستنتهي الحرب.

وأضاف جان قيقانو: وأذنت المؤسسة لموكلتي بإطلاق الألبوم كاملًا وبعد خمسة أيام أصدرت بيانًا يقول إن الكلمات المنسوبة لمحمود درويش ليست من اشعاره وطلبت وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات أغنية ستنتهي الحرب لمحمود درويش، وموكلتي لم تكن تصدر العمل إلا بموافقة المؤسسة.

واختتم جان قيقانو، بيانه، قائلا: في مطلق الأحوال فإن الموكلة استحصلت على الحقوق العائدة للمؤلف باستثناء كلمات ستنتهي الحرب من ورثة الشاعر محمود درويش وبحسب الأصول القانونية بعد أن تمنعت مؤسسة محمود درويش عن إبراز أي مستند قانوني يؤكد أنها للمالك الحصري الوحيد لحقوق الملكية الفكرية للشاعر محمود درويش كما زعمت سابقًا.