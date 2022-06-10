بعد البلبلة.. شيرين تكشف سبب انتفاخ بطنها

مرة جديدة، تواصلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، مع جمهورها عبر خاصية “ستوري” على إنستغرام لتجيب عن أسئلتهم.

وكشفت عن أمور شخصية عدة تتعلق بحياتها الفنية والعائلية، من بينها رأيها في تقديم دويتو مع الفنان عمرو دياب وسر اختيارها للإعلامي عمرو أديب للحديث عن أزماتها.

فقد ردت شيرين على طلب أحدهم، حول مشاركتها “دويتو” مع عمرو دياب، قائلة “حاسه إنو مش لايقين على بعض، بس أكيد ممكن”، في إشارة إلى احتمال تعاونهما مستقبلاً.

أما عن اختيارها لبرنامج عمرو أديب للظهور والحديث عن مشاكلها، قالت إن برنامجه هو الأكثر انتشارا في الوطن العربي.

كما أعلنت أنها ندمت على تقديم أغنية “ما تجرحنيش”، مشيرة إلى أنها حين تتغير نفسيتها للأسوأ، تقبل على الصلاة وحضور برنامج “العلم والإيمان” الشهير للدكتور الراحل مصطفى محمود.

وعن ظهور بطنها منتفخة مؤخرا، فأوضحت بطريقة ساخرة لإحدى السائلات أنها ليست حاملا على الإطلاق. وعلقت قائلة “عندك حق تقولي كده أنا نفسي بحس إني في السابع، بس للأسف دا قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثني عشر”.

يشار إلى أن المطربة المصرية تعيش فترة صعبة في حياتها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب. وفي آخر فصول الأزمة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على حبيب قبل أسبوعين، على خلفية بلاغ تقدمت به ضده بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

وكانت شيرين حينها قد طلبت شرطة النجدة بالجيزة للاستغاثة من طليقها بعد دخوله إلى منزلها، فحضر رجال الشرطة إلى فيلا الفنانة التي طلبت منهم أخذ التعهد اللازم على الملحن المعروف.