بعد التعادل مع بيتيس.. هل فقد ريال مدريد الأمل في بطولة الدوري الإسباني؟

أنهى ريال مدريد أسبوعا صعبا بتعادل محبط دون أهداف مع مضيفه ريال بيتيس (الأحد 5-3-2023) ولم يفعل الكثير لتعزيز فرصه في اللحاق ببرشلونة في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك يوم الخميس الماضي، سيطر ريال مدريد على المباراة أمام مضيفه بيتيس لكنه أهدر العديد من الفرص.

ويتصدر برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة ويتقدم بفارق تسع نقاط عن ريال صاحب المركز الثاني الذي تعادل للمرة الثانية على التوالي في الدوري.

ويحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 41 نقطة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال لوكاس فاسكيز مدافع ريال مدريد لمحطة موفيستار بلوس “سنواصل القتال، لا زلنا في مارس وتتبقى الكثير من المباريات”.

وأضاف “فعلنا ما يكفي لنستحق شيئا أكبر، لسنا سعداء بالنتيجة.

“أناشد الجماهير الاستمرار في الثقة بنا وسنقاتل حتى النهاية على ثلاثة ألقاب ننافس عليها”.

وكانت المباراة مثيرة في إشبيلية وكان ينقصها اهتزاز الشباك وسط هيمنة للزائر المدريدي لكن بيتيس هدد مرمى تيبو كورتوا بشكل منتظم.

تعثر ريال

عقب الفوز 5-2 على ليفربول في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا تعثر ريال مدريد في الهجوم.

وأحرز ريال هدفا واحدا في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، خلال التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد.

وفي ملعب بيتيس بدأ فريق المدرب كارلو أنشيلوتي جيدا وألغي هدف كريم بنزيمة من ركلة حرة في الدقيقة 12 بداعي أن الكرة لمست يد زميله المدافع أنطونيو روديجر قبل أن تسكن الشباك.

وواصل الزوار الضغط واقترب فيدريكو بالبيردي من التسجيل لكن تسديدته القوية مرت فوق العارضة.

وازدادت الندية والتوتر في الشوط الثاني حين ضغط ريال مدريد لانتزاع الفوز بينما حصل بيتيس على فرص لمباغتة بطل أوروبا وإسبانيا.

وتألق حارس بيتيس كلاوديو برافو لينقذ محاولة من بنزيمة بعد الاستراحة كما أبدع كورتوا ليمنع تسديدة بورخا إجليسياس بيد واحدة.

وأهدر رودريجو فرصتين خطيرتين عندما فضل التمرير لبنزيمة بدلا من إنهاء الهجمة ثم أضاع كرة من مدى قريب بعد تمريرة بالبيردي العرضية.

كما أخفق البديل داني سيبايوس في فرصة وأجهض برافو محاولتين لناتشو وبنزيمة قرب مرماه.