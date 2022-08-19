بعد الحرب الكلامية مع إليسا... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ

اشتعلت حرب كلامية بين زياد برجي، وإليسا، وأحمد ماضي، خلال الفترة الماضية بعد طرح أغنية “أنا وبس” رسميًا على قناة إليسا ‏عبر اليوتيوب، وهي من كلمات ماضي وتلحين زياد.‏

وحسم زياد برجي جدل تسريب الأغنية بصوته بعد نجاحها بصوت إليسا قائلًا: “الأغنية كلمات أحمد ماضي، توزيع طارق توكل، ‏وألحاني، وهي بتجنن الناس حبينها كتير، وهي كانت لي وبعطي ألحان لتنجح وفرحان كتير بنجاح الأغنية”.‏

‎ ‎وعن تسريب مقطع منها بصوت زياد برجي علق قائلًا: “عملت تيزر لإليسا وفرحت بيه، بأول 10 أيام وهيدا بيصير بين أي ملحن ‏وفنان، أصلا نحن بننزل أي أغنية بنلاقي الناس عاملينها كافر وبيغنوها، فكيف إذا أعلن الملحن إنه بعد 10 أيام حابب ينزل هالأغنية؟ ‏ويصورها وهو أصلا هالأغنية كان بده ينزلها من قبل ومجهزها لتكون بالإصدار، ولما عجبت إليسا أعطاها الأغنية من كل قلبه بإتفاق ‏خاص شفهي أمام الله بيني وبينها”.‏

وتابع: “كنت ناوي أنزل هالأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 ‏شهور، وبما إن الشئ اللي صار بيني وبينها ورح يبقي هيك أمام الله، قررت أنزل الأغنية بعيد زواجنا 11 سبتمبر”.‏

وأضاف: “في فنان عنده عقل براسه عم يشتغل على أغنية وقرر يقدمها وصار عليها كل هيدي البلبلة والحديث وراح اشتغل عليها ‏بشكل محترف، ومش عاطيها لحدا وعم يصورها مع نادين الراسي ومكلفها إنتاج عالي لأنه بيعتبرها الوردة اللي كان راح يقدمها ‏لزوجته من سنة بعيد زواجهم، غلط وما قدملها ياها، وحب يرجع يقدملها ياها ضمن كل الشروط اللي بتفرضها الأعراف والقوانين، ‏القوانين مساحتها اسهل من هيك، الأعراف بتخليك تنتظر بس حتى الفنان يفرح بأغنيته، وأنا لما أغني كل أغانيي كل الفنانين ‏بيفرحوا، ليش هيدي الأغنية مزعوجين منها هالقد إليسا والفانز تبعها ؟‎”.‎

واستكمل زياد حديثه عن أغنية أنا وبس قائلًا: “إجاني إنذار غير مسبوق من إليسا نهار الجمعة بيقول إنه عم تمنعني أغني الأغنية ‏كملحن، إنذار ما رح أقدر أجاوب عليه بنحكي فيه بعدين، بس بيهمني يوصل جزء من الحكاية للناس”.‏

وأشار زياد مُعلقًا: “فيك تسأل غسان رئيس شركة وتري، شو عملنا لنحد من انتشار الأغنية والتعدي على الحقوق، واشتغلنا مع مكتب ‏مكافحة الجرائم الإلكترونية اللي بيساعدونا، وتقدمنا بشكوى لمعرفة من قام بتسريب الأغنية، وهلق عم نتحرى عن كل شكل سب ‏عيلتنا أو بهدلنا أو هددنا بالقتل، هيدا مش مزح! وأنا لا أدعي إنهم فانز إليسا لهيك تقدمت بشكوى ضد مجهول، لكن في حال طلعوا ‏طابور خامس يسئون لسمعة إليسا برأيك مو المفروض تتبرأ منهم وتعملهم بلوك وما تتشرف إنه يكون هيك فانز لها”.‏