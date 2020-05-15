بعد الحكم بحبسه عامًا كاملًا… زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب يستأنف

من المقرّر أن تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة اليوم في الاستئناف الذي قام الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتقديمه، وذلك بعد أن صدر في وقت سابق حكم بحبسه سنة بسبب تعديه بالضرب على مدير الأعمال السابق لزوجته عبد الوهاب، المنتج ياسر خليل.

وأصدرت المحكمة سابقاً حكماً ابتدائياً بحبس حبيب لمدة سنة، لاتهامه بالتعدي بالضرب على خليل. وصرّح محامي حبيب في وقتها وقال، إن “الحكم الابتدائي صدر من الدرجة الأولى، وسيتم الاستئناف عليه، وحسام حبيب في منزله ولا يوجد أي مانع من سفره”.

وتابع، “الطرف الثاني (ياسر خليل)، كان مدير أعمال الفنانة شيرين، وتم التوافق بينه وبينها على أن يعطي أموالاً لحبيب لتسددها شيرين في الإقرار الضريبي، لكن حسام ذهب لكي يأخذ النقود فحدث اشتباك بينه وبين ياسر خليل، وقام ياسر خليل بكسر عظمة أنف الفنان حسام حبيب، ووقع الكشف الطبي أيضا لياسر خليل وكشف عن تعرضه لكدمة وسحجة في الجانب الأيسر من البطن”.

والجدير بالذكر، أن عبد الوهاب ومنذ أن حدثت هذه القصة مع زوجها حسام، لم تتحدث عنها في أي من اللقاءات الصحافية ولا حتى من خلال أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وفضلت إبعاد القصة عن الإعلام بشكل كامل.