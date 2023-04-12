بعد الخسارة المذلة.. اشتباك ولكمات داخل غرفة الملابس لـ"بايرن ميونيخ"!

ذكرت تقارير في ألمانيا (الأربعاء 12-4-2023) أن ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ اشتبكا في غرفة الملابس بعد خسارة العملاق الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت بيلد وشبكة سكاي سبورتس أن ساني تعرض لقطع في الشفة خلال الاشتباك وأن بعض الزملاء تدخلوا للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقالت بيلد إن الدولي السنغالي ماني، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة 3-صفر على ملعب الاتحاد.

وأفادت “بيلد”، أن الجناح الألماني البالغ من العمر 27 عاماً تعرض لإصابة في فمه وتركت أثراً عليه، قبل أن يتدخل لاعبو نادي بايرن ميونخ لإيقاف الشجار، وذلك بإخراج لاعب النادي السماوي السابق، من غرف تغيير الملابس.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ، الذي يرفض التعليق على الحادثة في الوقت الحالي، سيواجه مانشستر سيتي مجدداً، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”، في مباراة العودة التي ستحدد المتأهل للدور نصف النهائي من بطولة التشامبيونزليغ.

يشار إلى أن هذه الهزيمة الأكبر لبايرن في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في 2017.