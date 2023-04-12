الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الخسارة المذلة.. اشتباك ولكمات داخل غرفة الملابس لـ"بايرن ميونيخ"!

منذ 13 ثانية
ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكرت تقارير في ألمانيا (الأربعاء 12-4-2023) أن ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ اشتبكا في غرفة الملابس بعد خسارة العملاق الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت بيلد وشبكة سكاي سبورتس أن ساني تعرض لقطع في الشفة خلال الاشتباك وأن بعض الزملاء تدخلوا للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقالت بيلد إن الدولي السنغالي ماني، أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، اشتكى من الطريقة التي تحدث بها ساني جناح منتخب ألمانيا معه بعد الهزيمة 3-صفر على ملعب الاتحاد.

وأفادت “بيلد”، أن الجناح الألماني البالغ من العمر 27 عاماً تعرض لإصابة في فمه وتركت أثراً عليه، قبل أن يتدخل لاعبو نادي بايرن ميونخ لإيقاف الشجار، وذلك بإخراج لاعب النادي السماوي السابق، من غرف تغيير الملابس.

والجدير بالذكر أن بايرن ميونخ، الذي يرفض التعليق على الحادثة في الوقت الحالي، سيواجه مانشستر سيتي مجدداً، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”، في مباراة العودة التي ستحدد المتأهل للدور نصف النهائي من بطولة التشامبيونزليغ.

يشار إلى أن هذه الهزيمة الأكبر لبايرن في دوري أبطال أوروبا منذ الخسارة 3-صفر أمام باريس سان جيرمان في 2017.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

انهيار أرضي في ريف الرقة
لحظات مرعبة.. فيديو لانهيار أرضي في إحدى مدن سوريا
الإبل يعبر سيلًا _ أرشيفية
بالفيديو.. قطيع من الإبل يعبر وسط السيول في السعودية
الأمير هاري وزوجته ميغان
قصر باكينغهام يؤكّد حضور هاري لحفل تتويج والده.. ماذا عن ميغان؟

الأكثر قراءة

ندى ظلام وزوجها
وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
آثار الزلزال المدمر في تركيا
زلزال تركيا - سوريا
هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟
النائب غسان سكاف
غسان سكاف يكشف عن انتخاب رئيس توافقي في هذا الموعد!