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بعد “الغضب الجماهيري”.. رسائل من سواريز وفابريغاس لميسي ونيمار

منذ 23 ساعة
ليونيل ميسي ولويس سواريز

ليونيل ميسي ولويس سواريز

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دافع الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني سيسك فابريغاس عن زميليهما السابقين في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، بعد تعرض ثنائي باريس سان جرمان لصفارات استهجان من جماهير فريقهما في الدوري الفرنسي، الأحد.

ورفعت جماهير فريق العاصمة الفرنسية أصواتها ضد ثنائي الهجوم خلال الفوز 3-صفر على بوردو في منافسات الدوري، معربة عن غضبها من الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ضد ريال مدريد الإسباني، بعد أن فرط سان جرمان بتقدم 1-صفر في إسبانيا (و2-صفر في مجموع المباراتين) قبل أن يخسر 1-3.

وتعرضت غالبية لاعبي سان جرمان للصفارات أثناء الإعلان عن الأسماء قبل المباراة، ومن بينهما ميسي ونيمار، باستثناء كيليان مبابي صاحب الهدفين ضد ريال في المباراتين.

ونشر سواريز، الذي شارك الأمجاد مع الثنائي في النادي الكتالوني وحققوا سويا لقب دوري الأبطال عام 2015 وشكلوا ثلاثيا مرعبا، صورة على “إنستغرام” برفقة صديقيه، وكتب: “كالعادة، لا ذاكرة لكرة القدم. دائما معكما ميسي ونيمار. أحبكما كثيرا”.

كما غرد فابريغاس الذي لعب الى جانب الاثنين في برشلونة على “تويتر”: “لا ذاكرة لكرة القدم على الإطلاق. إنه عار. دائما معكما يا صاحبيّ”.

ورغم خروجه من دوري الأبطال، يتصدر سان جرمان الدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، ويبدو أكثر من أي وقت مضى قريبا لاستعادة اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح ليل.

إلا أن لقب المسابقة القارية الأم يبقى الحلم الأكبر للنادي الباريسي، الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى عام 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.

    المصدر :
  • وسائل تواصل إجتماعي

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