بعد الفوز بكأس العالم.. ميسي بطلًا لمسلسل للرسوم المتحركة

تعاون ليونيل ميسي قائد الأرجنتين مع شركة “سوني للترفيه والموسيقى” لتطوير سلسلة رسوم متحركة جديدة بعد الفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت مجلة ” deadline” إن مسلسل الرسوم المتحركة يصور ميسي كطفل وهو يواجه عقبات في أثناء السفر عبر لعبة فيديو، وهذه السلسلة موجهة للأطفال والمراهقين. وسيضم المسلسل موسيقى أصلية لفنانين وملحنين من شركة “سوني للترفيه والموسيقى”.

ويُنظر إلى ميسي ،على نطاق واسع، على أنه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، وقد عزز فوز الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا هذه المكانة، إذ سجل هدفين في المباراة النهائية وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة والبطولة.

وحطَّم ميسي الرقم القياسي لأكبر ظهور في المونديال بـ 26 مباراة خاضها وأحرز 98 هدفًا في 172 مباراة مع منتخب بلاده ، إضافة إلى 474 هدفًا في 520 مباراة مع ناديه السابق برشلونة.

ومنذ عام 2021 ، لعب ميسي مع باريس سان جيرمان، إذ سجل 18 هدفًا في 46 مباراة ، وفاز أيضًا بسبع كرات ذهبية لأفضل لاعب التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” وذلك في رقم قياسي.

وسيتم إنتاج المسلسل بالإنجليزية والإسبانية والعديد من اللغات الأخرى. سيشرف قسم المحتوى المتميز في شركة سوني، والذي ينتج بالشراكة مع شركة “ليو ميسي” على تطوير وتوزيع المسلسل.

وشركة “سوني للترفيه والموسيقى” أيضًا منتج بودكاست وأنتجت العديد من الأفلام الوثائقية، ولكن هذا المسلسل سيمثل أول خطوة لها في الرسوم المتحركة.

وقال ميسي البالغ عمره 35 عامًا “منذ أن كنت طفلًا ، لطالما أحببت مسلسلات الرسوم المتحركة وأطفالي من كبار المعجبين بشخصيات الرسوم المتحركة. أن تكون قادرًا على المشاركة في مشروع للرسوم المتحركة يجعلني سعيدًا، لأنه يحقق أحد أحلامي”.

وأضاف النجم الكبير “أود أن أشكر سوني ميوزيك على الانضمام إلى هذا المشروع ونأمل أن تنال النتيجة إعجاب الجميع، وخاصة الفتيات والفتيان”.

وقال فرناندو كابرال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أمريكا اللاتينية بشركة “سوني للترفيه والموسيقى” : “إنه لشرف كبير لشركة سوني للترفيه والموسيقى أن تتعاون مع ليونيل ميسي في هذا المشروع لعرض قوة ودروس الرياضة بالشراكة مع أعظم لاعب على الإطلاق وواحد من أعظم الرياضيين في التاريخ”.

وأضاف. “نتطلع إلى عرض هذه السلسلة الحماسية والمتواضعة على الشاشات للجمهور من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم”.