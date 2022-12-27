بعد الفيديو الأخير لشيرين... كيف علّقت نقابة الموسيقيين؟

تصدّرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “غوغل”، بعد مقطع الفيديو الأخير وهي ترقص بملهى ليلي في لبنان.

وأثارت الفنانة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي ترقص بشكل هستيري رفقة زوجها حسام حبيب وابنتها.

وزعم الجمهور بعد انتشار مقطع الفيديو أنها ليست في وعيها الكامل، وانتقدوا وجود ابنتها في مكان للسهر رغم صغر سنها.

ووفق موقع القاهرة 24، قال الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة: “عرفنا إن شيرين عبد الوهاب رقصت بشكل هستيري في أحد الملاهي الليلية، ولكن احنا زينا زي الجمهور منقدرش ناخد قرار بالإيقاف أو التحويل للتحقيق، لأن المحامي بتاعها هيقول إنها مكنتش على مسرح بتؤدي فقرة غنائية وده سلوكها الشخصي النقابة متقدرش تعاقبها عليه”.

وتابع محمد عبد الله: “لو شيرين عبد الوهاب كانت على مسرح وبتمارس مهنة الموسيقى والغناء وتابعة للنقابة وعملت هذا السلوك، كنا هناخد قرار بالمنع إنما احنا مش أوصياء على شيرين”.

واختتم: “في النهاية عقاب الجمهور بيكون أقسى من أي قرار نقابة، ولما الجمهور بينتقد، المطرب بيزعل جدًا، على عكس قرار النقابة فترة وهينتهي والحياة ستعود كما كانت”.