بعد الفيديو الشهير.. أحمد عبد العزيز يعتذر من الشاب حسن

ضجة كبرى تسبب فيها الفنان المصري أحمد عبد العزيز، حينما تواجد في عزاء زميلته الراحلة شيرين سيف النصر، وانفعل على شاب من ذوي الهمم الخاصة أثناء مغادرته.

حيث انتشر مقطع فيديو للفنان المصري وهو يعنف الشاب قائلا “اوعى ايدك يالا”، ونهره وأمره بالابتعاد، فما كان من الشاب إلا الاعتذار للفنان المصري وتكرار الاعتذار وهو يسير خلفه.

قبل أن ينتشر الفيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط موجة غضب كبيرة من الفنان المصري، من قبل رواد مواقع التواصل، الذين رأوا في تصرف عبد العزيز عصبية ومبالغة شديدة.

وهو الأمر الذي دفع أحمد عبد العزيز للخروج في تصريحات صحافية وإعلامية من أجل الاعتذار للشاب، والتأكيد على كونه لم يكن يعلم أنه من ذوي الهمم، والسر في انفعاله يعود إلى التجمهر الذي بات يحدث في الجنازات والعزاء من قبل الجمهور، ما يجعل الفنان محاصرا بالكاميرات وقت الحضور أو المغادرة.

ولم يكتف الفنان المصري بالاعتذار عبر وسائل الإعلام، بل فاجأ الجميع بنشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر فيها بصحبة الشاب.

حيث استضافه عبد العزيز في منزله من أجل الاعتذار إليه بشكل شخصي، وعلق على الصورة قائلا “نورني حسن وشربنا قهوة مع بعض.. رب ضرة نافعة”، ليعلن عن انتهاء الأمر مع صاحبه بشكل كامل.