بعد الفيديو الصادم.. محمد سعد يوجه رساله الى الجمهور

بعد انتشار فيديو مسرب للنجم محمد سعد، أثناء سبه لفريق عمل مسلسله الجديد “الحاج إكس لانس”، الذي يعرض حالياً خلال شهر رمضان 2023، واحتوى الفيديو على الشتائم والألفاظ النابية، خرج سعد عن صمته ووجه رسالة مباشرة لجمهوره الغاضب من تصرفاته خلف الكاميرا.

نشر محمد سعد مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: “رسالة لجمهوري كان لازم ادخل وأفض الخناقة.. دا كان شكل من اللي بيحصل يومياً.. وشكراً جزيلاً لكل أهل منطقة الحرفيين”.

الأمر الذي وضع بطل المسلسل محمد سعد ومخرجه إبرام نشأت في موقف محرج، ما دفع الأخير للتصريح عبر حسابه على فيسبوك، يؤكد فيه حقيقة ما حدث، مشيراً إلى أن الفيديو حقيقي من انفعال محمد سعد أثناء التصوير، لكن أكد حدوث التباس لدى الجمهور، فسعد لم يكن يصرخ في وجه العاملين في مكان التصوير أو المخرج، بل انفعل على بعض الأشخاص من خارج “اللوكيشن” بمنطقة الحرفيين، حيث تصوير المسلسل، تسببوا في تعطيل التصوير لساعات.

وأكد المخرج عدم وجود أي خلاف مع محمد سعد، وأنه يربطهما علاقة صداقة قوية، ولا يرى من سعد سوى الاحترام والتقدير في مكان التصوير، وتقديم الدعم والحب لفريق العمل.