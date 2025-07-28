بعد الورم.. أنغام قد تخضع لاستئصال البنكرياس

ترقد الفنانة المصرية أنغام بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الألمانية برلين، بعدما خضعت لجراحة دقيقة، خلال الأيام القليلة الماضية، لاستئصال ورم صغير بالبنكرياس.

وكشف مصدر مقرب من أنغام، أن الفريق الطبي المعالج لها، طلب إجراء بعض الفحوصات الطبية الدقيقة، لمعرفة وضعها الصحي بعد الجراحة التي خضعت لها.

وأضاف أن تلك الفحوصات هي التي سوف تحدد الإجراء الطبي الجديد الخاص بحالتها، وهل ستتطلب تدخلا جراحيا آخر لاستئصال البنكرياس، أم سيكون هناك خطة علاج دوائية من دون الحاجة إلى جراحة أخرى.

وتابع المصدر أن أنغام ستظل بألمانيا عدة أيام ولن تعود إلى القاهرة إلا بعد منتصف أغسطس (آب) المقبل أو حين يسمح لها الفريق الطبي بمغادرة المستشفى والعودة إلى مصر.

وكانت الفنانة المصرية قد خضعت، الخميس الماضي، لجراحة دقيقة في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين، حيث جرى استئصال ورم صغير بالبنكرياس.

ونشرت أنغام عبر خاصية القصص في حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” صورة لها عند خروجها من غرفة العمليات، خاصة أنه قد انتشرت في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بإصابة أنغام بسرطان الثدي وبسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ما أثار حزن جمهورها.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنانة بياناً لتوضيح تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مؤكداً أن أنغام سافرت إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية للبنكرياس.