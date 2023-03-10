بعد انتشار خبر انفصالها من جديد عن حسام حبيب.. شيرين تصدر بيانًا

عادت قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب الى الواجهة من جديد بعدما تردّدت معلومات في الساعات الماضية عن انفصالهما وذلك إثر إلغاء شيرين متابعتها لزوجها على حسابيها بموقعي فايسبوك وإنستغرام، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات بشأن حقيقة انفصالهما.

وفي اتصال مع مدير أعمال شيرين، والذي أكد لـ“القاهرة ٢٤” أنه لا يعلم عنها شيئًا منذ حفلها الأخير في الكويت.

أما حسام حبيب رد عبر “القاهرة ٢٤” مؤكدًا أنه وشيرين لم ينفصلا ولكنهما منشغلين بنشاطاتهما الفنيّة ويستعدان لتقديم أغانٍ في عيد الفطر المقبل.

وقد عبّر عدد من المتابعين عن انزعاجهم من هذه التصرّفات ومن هذه الاخبار المتكررة عن الثنائي بعدما سئموا من قضية حسام وشيرين.

وبعد انتشار خبر انفصالها، أصدرت شيرين بيانًا جاء فيه:

“تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد ودعت شركة روتانا إلى تسلمه، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.”

واضاف البيان: “أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير”.

كما قال د.حسام لطفي في تصريح خاص لـ”مصراوي” “ما يحدث متاجرة بالحياة الشخصية للفنان، بالاكاذيب، ونعد بملاحقة قانونية، لمن يروج لها من أدعياء الشهرة، وكل من نشر وأتاح أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتحرص على اسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الاشاعات الكاذبة. الفنانة في احسن حال، وفي انتظار حسم شركة روتانا، موقفها من تسلم أغاني الألبوم”.