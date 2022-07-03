بعد انتصاره على أمبر هيرد.. جوني ديب يبدأ تصوير أول أفلامه

وصل الممثل الأمريكي جوني ديب إلى باريس، حيث من المتوقع أن يبدأ قريبًا تصوير الدراما التاريخية الجديدة للمخرج الفرنسي مايوين.

ووفقًا لموقع “مترو” البريطاني، أعلن ديب، اختياره للعب دور ملك فرنسا لويس الخامس عشر في فيلم مايوين في وقت سابق من هذا العام، ليصبح بذلك أول مشروع فيلم يعمل عليه ديب منذ فوزه الشهير بقضيته ضد آمبر هيرد في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الموقع، أن الممثل وصل العاصمة الفرنسية، واصطحبه الأمن إلى الفندق الذي يقيم فيه، لبدء تصوير الفيلم.

ووفقًا لموقع IMDB الأمريكي الخاص بتقييم الأفلام، يحمل الفيلم عنوان Jeanne du Barry، وتضمنت مواقع التصوير قصر فرساي وأماكن أخرى حول باريس.

وأشار الموقع إلى أن الملك لويس الخامس عشر حكم فرنسا لمدة 59 عامًا، لكنه اتُهم بالفساد والفجور قرب نهاية فترة حكمه وتوفي بلا شعبية، وسوف تلعب مايوين دور عشيقة لويس الخامس عشر، جين دو باري.

والمعروف أن ديب عانى في الأعوام الأخيرة للحصول على أدوار سينمائية جديدة، بعد إلغاء ديزني عقود أعمالها معه، على خلفية اتهامات ممارسة العنف من آمبر هيرد ضده.

وجاء فوز ديب بقضية التشهير الأخيرة ضد آمبر والحكم عليها بتعويض مالي، لتبرئة سمعته أمام الجمهور وشركات الإنتاج؛ ليوقع أول عقد فني جديد له من بعد الفوز.

وحكم على هيرد أن تدفع 15 مليون دولار كتعويض للنجم جوني ديب عن مزاعم العنف المنزلي التي قدمتها في مقال رأي عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست، والتي اتفقت على التشهير به.