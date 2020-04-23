بعد انتظار 43 عاماً .. سيدة تنجب توأما في سن الـ68

بالرغم من أنها تبلغ من العمر 68 عاما، ومتزوجة منذ أكثر من 40 عاما إلا أنها لم ترزق بأطفال إلا أنها لم تستسلم بأن تحقق أملها بأن تكون أمًا .

أنجبت سيدة نيجرية تبلغ من العمر 68 عاما توأما، وذلك بعد محاولات للإنجاب استمرت 43 عاما.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن نوح أدونيغا زوج السيدة مارغريت، أنهما انتظرا سنوات طويلة بلغت 43 عاما، كما فشلت ثلاث محاولات سابقة للتلقيح الاصطناعي، قبل أن يرزقا بالتوأم.

وبحسب الزوج فقد أشار إليه أطباء مختصين بالخصوبة بالتوقف عن عمليات التلقيح الاصطناعي لأنه بدون جدوى، لكنه أصرّ على المضي قدما في تلك العمليات التي توجت بالتوأم رغم بلوغه سن السبعين.

ورزق الزوجان بالتوأم في منتصف هذا الشهر، وقد غادرت الأم والتوأم مستشفى جامعة لاغوس التعليمي، وهما بصحة جيدة.