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بعد انفصالها عن زوجها.. منة عرفة تعتذر لـ"محمد نجاتي"

27 - أبريل - 2022
منه عرفة وطليقها

منه عرفة وطليقها

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اعتذرت الفنانة منة عرفة للفنان محمد نجاتي بعد انفصالها عن زوجها محمود المهدي بخصوص أزمة المشاهد التي جمعتهما في مسلسل “الفيلا 101”.
وقالت منة عرفة خلال حوارها مع الإعلامية داليا فؤاد في برنامج “ضرب نار”: أعتذر لمحمد نجاتي ولا يوجد خلاف بيني وبينه”.

وعن الأزمة قالت: “لا أعتقد أننا رتبناها بسبب “التريند” لأنها تسببت لي في الضرر، والاتفاق على تبادل الشتائم طريقة رخيصة في صناعة “التريند” لا يمكن أن ألجأ لها”.

وتابعت: “محمود كبّر الموضوع ونجاتي لم يسكت، وأنا طلبت من محمود عدم تضخيم المشكلة وقلت له أشياء أخرى، لكن لا يمكنني إجباره على أي تصرف، وكما أطلب منه احترام وجهات نظري وتصرفاتي يجب أن أحترم تصرفاته، وعندما تكون لديه مشكلة مع فنانة أخرى فهذا شغله وحياته ولن أتدخل”.

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