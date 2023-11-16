بعد انفصالهما رسميًا... كيف بدأت قصة حبّ هنا الزاهد وأحمد فهمي؟

قصة حب الفنانين أحمد فهمي وهنا الزاهد، من القصص المميزة داخل الوسط الفني، والتي كانت حديث السوشال ميديا، خصوصا وأنها مرت في العديد من المراحل التي تخللتها مواقف طريفة وقعت بينهما، تطرق في الحديث لها الثنائي أثناء وجودهما في إحدى حلقات برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

وقال فهمي، إن اللقاء الأول الذي جمعه بالزاهد كان في العرض الخاص لفيلم الفنان أمير كرارة وهو “حرب كرموز”، ووقتها كان “فهمي” لا يحب أن يكون موجودا في العروض الخاصة للأفلام ولكن اضطر للذهاب من أجل صديقه أمير كرارة الذي طلب منه ضرورة الحضور، ووقتها كان فهمي يرتدي نظارات شمسية، وعندما رأته الزاهد ظلت تنظر له كثيراً ليدفعها فضولها لتقوم بتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارات شمسية مساءً، ليرد عليها أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: “كنت عايز أعمل نمرة”، ليبدأ يثير اهتمامها.

وخلال حديثه أشار أحمد فهمي أن اللقاء الثاني الذي جمعه بالفنانة هنا الزاهد كان صدفة وفي أحد “الكافيهات” وهنا لمس فهمي خفة دم الزاهد، ولكن من دون أن يبدي إعجابه بها، لافتاً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يعرف أن الزاهد فنانة صاحبة شهرة كبيرة، إلا من خلال أحد أصدقائه الذين تقابل معه أيضاً بالصدفة في نفس “الكافيه” وهنا كشف له أنه يجلس مع فنانة حققت نجاحات متتالية في الأعمال التي قدمتها، مضيفاً “صديقي قالي انت تجلس مع هنا الزاهد… ده فنانة جميلة”.

أما اللقاء الثالث والأخير والذي شهد على بداية قصة حبهما جاء أيضاً صدفة، حيث قال أحمد فهمي أثناء ذهابه إلى أحد “الكافيهات” بصحبة إحدى صديقاته، رأى هنا الزاهد تجلس برفقة أختها فرح والفنان علي ربيع، عقب ذلك وتحديداً بعد مرور ثلاثة أيام تحدث معه علي ربيع هاتفياً وطلب منه أن يأتي لمقابلته مرة أخرى في “كافيه” آخر وبالفعل لبى رغبته وأثناء وصوله وجد هنا الزاهد والفنان كريم عفيفي، وفي ذلك اللقاء تأكد لأحمد فهمي إعجابه الشديد بها.

وقبل انفصالهما بصورة رسمية، وذلك حسبما أعلنت هنا الزاهد عبر منشور لها على خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”، شهدت الأشهر الماضية خروج شائعة انفصال الفنان أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد أكثر من مرة، أبرزها هو انتشارها على هامش احتفال أحمد فهمي بالعرض الخاص لفيلمه “مستر إكس” والذي طُرح في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى الماضي، ووقتها نفى فهمي ما يتردد بشأن انفصالهما، قائلاً في أحد لقاءاته التلفزيونية إنه اعتاد على الشائعات، وفي حال مرور يوم من دون خروج شائعة عليه يشعر بالقلق، مضيفاً “دي شغلنتي ودي ضريبتها”.