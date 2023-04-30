بعد انفصال دام لـ6 اشهر.. عودة نسرين طافش الى زوجها

عادت النجمة نسرين طافش إلى زوجها الطبيب شريف شرقاوي بعد انفصال دام بينهم لـ6 أشهر، وهو ما اعلنته عبر حسابها على انستغرام.

وشارك د.شريف شرقاوي جمهورهم ومتابعيهم صور لهم من قضائهم شهر العسل الجديد، على أحدى الشواطئ.

وعادت نسرين طافش لمتابعة زوجها عبر كل حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت عبر إنستغرام عن خبر عودتها لزوجها.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخراً فيلم “أخي فوق الشجرة” مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثاني تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد “نادي الرجال السري” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذي تم عرضه عام 2019.