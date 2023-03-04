بعد انقراضه لـ24 سنة... نوع نادر من الطيور يعاود الظهور في مدغشقر

في واقعة غريبة، عاود طائر من نوع “دَسكي تيتراكا” يعيش في مدغشقر فقط، للظهور في الدولة الإفريقية، بعد “انقراضه” لمدة وصلت إلى 24 عاماً.

ورصد طائران من هذا النوع الذي يتميز بحلق أصفر، خلال مهمة كان يجريها علماء طيور في إحدى الغابات النائية شمال شرق مدغشقر خلال كانون الأول الماضي، واستغرق الفريق 40 ساعة في السيارة ونصف يوم مشياً، حتى وصل أعضاؤه إلى الأماكن التي شوهد فيها هذا النوع النادر من الطيور للمرة الأخيرة عام 1999.

واكتشف المتخصصون في تلك المنطقة غابة وضعها سيئ، بعدما حُولت مساحة كبيرة منها إلى مزارع لإنتاج نبتة الفانيليا، مع أنها تشكل أحد المواقع المحمية، وبعد أيام عدة… رصد الطائر وهو يتنقل بين الشجيرات قرب نهر صخري، والتقط الفريق صورة له.

وقال المسؤول عن برنامج الطيور المنقرضة في منظمة “أميركن بيرد كونسرفنسي” غير الحكومية وأحد أعضاء الفريق، جون ميترماير، إنه “في حال كان طائر الـ”دَسكي تيتراكا” يفضّل المناطق القريبة من الأنهار، فذلك قد يشكّل تفسيراً لسبب اختفائه لفترة طويلة”.

واضاف أن “مراقبة الطيور في الغابات المطيرة تتمثل في الاستماع إلى أصواتها، فنميل تالياً إلى تجنب قضاء وقت طويل بجانب الأنهر التي يصدر منها ضجيج”.

وتمكن فريق آخر من رصد طير ثانٍ كان يحلق معظم الوقت جانب نباتات كثيفة قرب أحد الأنهر، يحتمل أنه كان يبحث عن حشرات وفرائس أخرى.

قالت مديرة برنامج مدغشقر لدى منظمة “ذي بيريغرن فاند”، ليلي أريسون رينيه دي رولان: “بما أننا عثرنا على “دَسكي تيتراكا” وفهمنا بصورة أفضل الموائل التي تعيش فيها هذه الطيور، بتنا قادرين على البحث عنها في مناطق مدغشقرية أخرى”.