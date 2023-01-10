بعد انقطاع دام 17 عاماً... كارول سماحة في عرضٍ مسرحي غنائي

أقامت وزارة التربية والتعليم على خشبة دار الأوبرا المصرية، عرض مسرحية غنائية تحت عنوان “تقدر”، والذي شارك فيه مجموعة من نجوم الفن نذكر منهم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما وكورال الشرق.

ونشرت الفنانة كارول سماحة منشورًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه مشاركتها بهذا العرض المسرحي بعد انقطاع دام لـ 17 عامًا، فكتبت: ” بعد ١٧ سنة، سعادتي كبيرة إن عودتي للمسرح الغنائي رح تكون بمصر من خلال مسرحية تقدر”.

وتابعت: “عمل مسرحي بيشرفني المشاركة فيه ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية لوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع قنوات مدرستنا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع زملائي”…

ويعتبر العرض المسرحي “تقدر” هو أول عرض قائم بأكمله على المؤثرات البصرية والهولوغرام، حيث ظهر نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، وهو يقدّم النصائح للأطفال من أجل الاهتمام بمستقبلهم، كما ظهر نجيب محفوظ بنفس تقنية الهولوغرام خلال العرض وتحدث عن أهمية القراءة والمعرفة والثقافة.