الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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بعد بداية سيئة.. مهاجم يونايتد يدعو فريقه إلى إظهار الوحدة

منذ 12 دقيقة
"ماركوس راشفورد"

"ماركوس راشفورد"

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دعا “ماركوس راشفورد”، مهاجم مانشستر يونايتد، فريقه الى إظهار الوحدة في أرض الملعب، حيث يتطلع للتعافي من هزيمة منكرة 4-صفر أمام برنتفورد، والعودة لطريق الانتصارات بعد بداية سيئة للموسم في الدوري الإنمليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل يونايتد، الذي يحتل المركز 19 بعد خسارته أول مباراتين، في حصد أول نقاط له في الدوري، تحت قيادة المدرب الجديد “إريك تن هاج” عندما يستضيف ليفربول في وقت لاحق الاثنين.

وردًا على سؤال عما إذا كان يونايتد قد فشل في إظهار الوحدة واللعب بروح الفريق في الأسابيع الأولى من الموسم، قال راشفورد لشبكة سكاي سبورتس: “في فترات من المباريات لم يحدث هذا ودفعنا الثمن. إنه شيء علينا القيام به لأطول فترة ممكنة خلال 90 دقيقة”.

وأضاف راشفورد في المقابلة: “نتفهم أنه في مباراة مدتها 90 دقيقة يواجه أي فريق تحديات مختلفة، لكن إذا لعبنا بقلب رجل واحد أثق أنه سيكون بوسعنا مواجهة أي مشكلة.كلما أسرعنا في ذلك كان أفضل. بالنسبة لنا يتعلق الأمر بحصد نقاط لأول مرة هذا الموسم. نريد أن نبدأ الموسم وبمجرد أن نفعل ذلك سنستعيد نغمة الفوز والانتصارات مرة أخرى”.

وأشار اللاعب البالغ 24 عامًا الى أن مواجهة غريمه اللدود ليفربول تأتي في الوقت المناسب ليونايتد.

كذلك، قال راشفورد: “لدينا فرصة لتصحيح الأمر وليس هناك مباراة أفضل للقيام بذلك من ليفربول في أولد ترافورد. إذا استطعنا اللعب بشكل جيد وتحقيق نتيجة طيبة، فسيكون ذلك إيجابيا بالنسبة لنا ويساعدنا على المضي قدما في الموسم”.

    المصدر :
  • رويترز

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