بعد برشلونة.. فضيحة التحكيم تطال ريال مدريد

بعد أيام على الأزمة الكبيرة التي يعيشها برشلونة، تلقى نادي ريال مدريد اتهاماً صريحاً يتعلق بالتأثير على القرارات التحكيمية في الدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه برشلونة لهجوم حاد على خلفية القضية المتهم فيها البارسا بتقديم رشوة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعرض الغريم الأزلي، ريال مدريد إلى طعنة غير متوقعة.

وقال إدواردو إيتورالدي جونزاليز، حكم إسباني دولي سابق، في تصريحات لراديو “كادينا سير” الإسباني إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول التأثير عليه خلال جلسة جمعتهما في موسم 2010-2011.

وقال جونزاليز في تصريحاته: “لقد طلب مني بيريز أن أحكم لفريقه مثلما أقوم بالتحكيم لبرشلونة، ومن ثم يمكنك أن ترى كيف يحاول بعض الناس الضغط عليك”.

وأضاف: “هناك شخص وضعني في غرفة ثم طلب مني هذا الأمر، وما فعله هو غير لائق وحقير”.

من جانبه، رد تلفزيون نادي ريال مدريد على هجوم إيتورالدي، بوصفه بالوقح ونشر إحصائيات مباريات الفريق التي أدارها للميرينجي والتي كان بها إحصائيات ضد أصحاب الزي الأبيض.

وقاد جونزاليز 49 مباراة لريال مدريد، فاز الميرينجي في 30 منها وخسر 14 وتعادل 5 مرات، وأشهر 120 بطاقة ملونة للاعبي فريق العاصمة منها 10 بطاقات حمراء.

وكانت آخر مباراة أدارها الحكم الإسباني السابق لريال مدريد كانت في 10 مارس/ آذار 2012 ضد ريال بيتيس وحسمها الميرينجي 3-2.

ولم يستكمل الحكم السابق اللقاء وقتها بسبب معاناته من إصابة عضلية ليحل محله جوركا ساجويز أوسكوز ما بين الشوطين.

يذكر أن جونزاليز أدار واحدة من أشهر مباريات سقوط ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة وتحديداً الخسارة 0-5 في عام 2010، ولقد شهد اختياره لإدارة اللقاء اعتراضاً من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للميرينجي وقتها.