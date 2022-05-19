بعد تأجيل عرضها 20 عاماً.. محمد صبحي يستعد لتقديم هذه المسرحية

قال الفنّان محمد صبحي، إنّه يرغب في تقديم مسرحية تحمل اسم “ملك سيام”، تأجّل عرضها لمدّة 20 عاماً، من تأليف الكاتبة فاطمة ناعوت.

ونشر صوراً لتحضيراته السابقة للمسرحية، عبر “فايسبوك”، وعلّق عليها قائلاً: “صديقتي الغالية جداً فاطمة ناعوت، الكاتبة والشاعرة المبدعة، وهي الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كلّه، وجهت إليّ تهديداً ووعيداً ومساندة لكي أقدّم مسرحية “ملك سيام”، التي كان المفترض تقديمها عام 2002”.

وختم قائلاً: “أقول لناعوت إنّ الحلم لا يموت، وأعدك قريباً أن أقدّم حلمي وحلمك على المسرح… ملك سيام”.

وقدّم صبحي أخيراً مسرحية “نجوم الظهر” من بطولة رحاب حسين، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفى يوسف، منة طارق، ومحمود أبو هيبة.