الخميس 18 شوال 1443 ﻫ - 19 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تأجيل عرضها 20 عاماً.. محمد صبحي يستعد لتقديم هذه المسرحية

منذ 39 دقيقة
مسرحية ملك سيام

مسرحية ملك سيام

A A A
طباعة المقال

قال الفنّان محمد صبحي، إنّه يرغب في تقديم مسرحية تحمل اسم “ملك سيام”، تأجّل عرضها لمدّة 20 عاماً، من تأليف الكاتبة فاطمة ناعوت.

ونشر صوراً لتحضيراته السابقة للمسرحية، عبر “فايسبوك”، وعلّق عليها قائلاً: “صديقتي الغالية جداً فاطمة ناعوت، الكاتبة والشاعرة المبدعة، وهي الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كلّه، وجهت إليّ تهديداً ووعيداً ومساندة لكي أقدّم مسرحية “ملك سيام”، التي كان المفترض تقديمها عام 2002”.

وختم قائلاً: “أقول لناعوت إنّ الحلم لا يموت، وأعدك قريباً أن أقدّم حلمي وحلمك على المسرح… ملك سيام”.

وقدّم صبحي أخيراً مسرحية “نجوم الظهر” من بطولة رحاب حسين، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفى يوسف، منة طارق، ومحمود أبو هيبة.

 

    المزيد من منوعات

    الدولار
    تلقى 360 ألف دولار “هدية” من الدولة بالخطأ.. ورفض إعادتها!
    كيف تعرف أن فرامل سيارتك تحتاج للتبديل أو للصيانة؟
    نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي
    مسؤول فرنسي يكشف عن قرار مبابي!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب
    كنعان وبو صعب خارج تكتل باسيل؟
    رد حاسم من ستريدا لباسيل: “خلي هلأ يوقف على إجريه”
    الدولار
    3 عوامل تلعب دوراً في ارتفاع سعر الصرف