بعد تحليق مروحية فوق منزلهما..الأمير هاري وزوجته يرفعان دعوى قضائية

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رغم قرارهما الابتعاد عن الحياة الملكية والأضواء، بعد استقالة الأمير هاري من منصبه والتنازل عن لقبه الملكي بحثا عن الخصوصية والحياة المستقرة، لا تزال الصحافة تتبع حفيد الملكة إليزابيث وزوجته.

ورفع الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل دعوى قضائية في كاليفورنيا ضد مصورين صحفيين ممن يلاحقون المشاهير اتهموهم بالتقاط صور “على نحو غير قانوني” لابنهما آرتشي.

وأشارت الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في مقاطعة لوس انجليس، إلى “سلسلة انتهاكات” لخصوصية الطفل البالغ من العمر 14 شهرا، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وذكر بيان أصدره محامي حفيد ملكة بريطانيا وزوجته أن “دوق ودوقة ساسكس يرفعان هذه الدعوى القضائية لحماية خصوصية طفلهما في منزلهما دون تطفل من المصورين ولفضح وردع الساعين للتربح من هذه الأفعال غير القانونية”.

كما ذكرت الدعوى القضائية أيضا أن طائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر حلقت فوق منزل الزوجين في انتهاك للخصوصية.

وجاء في الدعوى أن الزوجين لا يريدان “أي معاملة خاصة” ويطالبان فقط بحق التمتع بالخصوصية في منزلهما وفقا لما تكفله القوانين في ولاية كاليفورنيا.

وعند انتقالهما إلى الولايات المتحدة الأميركية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تتحمل فاتورة تأمين هاري وميغان إذا انتقلوا إلى الإقامة في الولايات المتحدة، وأنه معجب بالملكة إليزابيث والمملكة المتحدة. لكن دوق ودوقة ساسكس أكدا أنهما لا يطلبان المساعدة في هذا الأمر.

ونشأت ميغان ماركل في ولاية كاليفورنيا، حيث مسقط رأسها والتي تعيش فيها والدتها للآن، ويذكر أن الثنائي كان قد قررا العيش في كندا لكنهما عدلا عن قرارهما .

ويعيش هاري وميغان الآن في لوس انجلوس بعدما تخليهما عن واجباتهما الملكية .

وانتقلا للعيش خارج بريطانيا بعد خلافاتهما مع الإعلام بسبب التغطية المكثفة لحياتهما الخاصة.