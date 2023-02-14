الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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بعد تسريب "المشادة الكلاميّة".. نيمار يتوعّد "الخائن": سأجدك وأفضحك

منذ 12 دقيقة
نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس

نيمار إلى جانب زميله ومواطنه ماركينيوس

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على خلفية المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين لويس كامبوس، المدير الرياضي لفريق العاصمة الفرنسية، أكد النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أنه سيعمل جاهدًا للكشف عن الخائن الذي يسرب أخبار الفريق إلى الإعلام.

فقد تسربت أخبار مشادة كلامية بين الثنائي البرازيلي نيمار وماركينيوس لاعبي باريس سان جيرمان، مع المدير الرياضي للفريق لويس كامبوس، بعد الخسارة من موناكو في الدوري الفرنسي.

ورد نيمار خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة باريس وبايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، على صحافي سأله عن المشادة الكلامية قائلًا: نعم لقد حدثت، أنا وماركينيوس لم نقتنع بما كان يقال لنا حينها لذلك تناقشنا، أنا أتحدث مع أصدقائي كل يوم وأحبهم جميعًا.

وأضاف نيمار: جميعنا نتحدث عن كرة القدم، واللعبة تعتمد على التواصل، ومن المؤكد أن هناك احترامًا بين جميع الأطراف، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في الآراء في بعض الأحيان وبسببها يكون هناك نقاشات لتحسين الفريق والجو العام وأسلوب اللعب.

وزاد نيمار: خسرنا مباريات قليلة ونشعر بالاستياء لأننا نريد الفوز في كل مباراة، ونعمل على إيقاف هذا النوع من الأجواء السلبية في غرف خلع الملابس لكن في بعض الأحيان فإنها تظهر في الإعلام ويتم تداولها بشكل سريع جدا، وعندما يحدث ذلك فإننا نشعر بالغضب بشدة.

واختتم أغلى لاعب في العالم: يجب علينا أن نعرف كيف يحدث ذلك، ما يحدث في غرف خلع الملابس لا يجب أن ينشر في الإعلام، إنه أمر حزين لأن هذه الأمور يجب أن تحل بشكل داخلي.

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