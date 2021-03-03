السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تسريب بوستر برنامج "مريض نفسي" لـ رامز جلال ... ام بي سي ترد

3 - مارس - 2021
رامز جلال

رامز جلال

A A A
طباعة المقال

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خاصة ببرنامج الفنان المصري رامز جلال، الجديد، والذي ينتظر الجمهور عرضه خلال موسم رمضان 2021، بعنوان “رامز مريض نفسي”.

البوستر سبب انشقاقا على مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالتالى “ده أكيد فوتوشوب”، وعلق آخر “هو رامز مريض نفسي فعلا”، وأضاف آخر “مستنيين رد رامز أو أي حد عشان نتأكد”.

من جانبه، قال مصدر في قناة mbc، في تصريح مع موقع “في الفن”، إن “هذا البوستر مزيف وليس حقيقيا، وبالطبع ليس البوستر الرسمي للبرنامج الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل”.

    المزيد من منوعات

    اللاعبون الأعلى أجرا في العالم (MBN)
    رواتب خيالية.. إليكم قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم
    الهولندي ماكس فرستابن
    فرستابن وبيريز الأسرع بالجولة الحرة الأخيرة في سيلفرستون
    من هو اللاعب المغربي الذي يسعى ميلان إلى ضمّه؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة