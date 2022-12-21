الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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بعد تشبيه "مبابي" بها.. دمية "سلحفاة النينجا" بين يدي ميسي! (فيديو)

منذ 23 دقيقة
دمية "سلحفاة النينجا" بين يدي ميسي

دمية "سلحفاة النينجا" بين يدي ميسي

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فيما لا تزال أخبار كأس العالم وأصداء فوز المنتخب الأرجنتيني تخطف الاهتمام الجماهيري، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق لقطة طريفة بين ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، وأحد المشجعين خلال احتفالات التتويج في العاصمة الأرجنتينية.

فقد ألقى المشجع على ميسي خلال تواجده على الحافلة المكشوفة التي تواجد بها أبطال العالم عقب وصولهم إلى الأرجنتين، دمية صغيرة على شكل سلحفاة، حيث أشار البعض إلى أنه يقصد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، زميله في باريس سان جيرمان، الذي يتم تشبيهه دائمًا بشخصية “دوناتيلو” في الفيلم الشهير “سلاحف النينجا”. فضحك ميسي، نجم باريس سان جيرمان، قبل أن يلقي الدمية مرة أخرى للمشجع.

هذا ويستغرب النقاد ردات فعل ميسي الذي لم يأبه لما يتعرض زميله في باريس سان جيرمان من حالات تنمر، حيث كان حارس مرمى الأرجنتين ايميليانو مارتينيز، قد قام تحت أنظار ميسي بالتنمر على مبابي، خلال جولة حافة المنتخب الفائز بكأس العالم في شوارع بوينس ايرس، حيث حمل دمية عليها وجه مبابي وهو يبكي، وبدا ميسي بجانبه ضاحكًا.

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