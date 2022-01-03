الأثنين 30 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 3 يناير 2022 |
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بعد تشويه صورتها.. سيرين عبد النور تردّ على الصفحة السورية

منذ ساعتين
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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أثارت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمعتها بالممثلة السورية كاريس بشار بلبلة كبيرة بعدما قام أحد الحسابات السورية بنشر الصورة واضعاً شخبطة باللون الأحمر على وجه الفنانة اللبنانية وعلق كاتباً: “كاريس بشار ما احلاها بهالصورة”.

وأغضبت الصورة عدد كبير من المتابعين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكروا وضع الشخبطة على وجه الفنانة اللبنانية معتبرين بتعليقاتهم أن ذلك ينم عن عدم احترام فيما اتهمه اخرون بأنه يحاول القيام بفتنة بين الفنانين السوريين واللبنانيين.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها الصورة خرجت سيرين عن صمتها لتعود وتنشر الصورة على حسابها الخاص وكتبت: “السوريين في القلب وكاريس حبيبة قلبي”، واستخدمة ستيكر يد تصافح يد أخرى.

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