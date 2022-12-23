بعد تصرفاته الاستفزازية.. وزير فرنسيّ يُطالب بمعاقبة حارس الأرجنتين

بعد التصرفات الاستفزازية التي صدرت منه عقب نهائي مونديال “قطر 2022” ضد فرنسا، طالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، بمعاقبة حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

لومير قال في تصريحات لراديو “Sud”:”ما الذي يفعله الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ الرياضة تعني اللعب النظيف، الأمر يتعلق باحترام الخصم واحترام الطرف الخاسر”.

يشار إلى أنه بعد أن توّج منتخب “راقصي التانغو” باللقب العالمي الأحد الماضي، إثر تفوقه على “الديوك” في سيناريو مجنون، بعد التفوق بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، قام مارتينيز باستفزاز الفرنسيين وبالتحديد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بطلب دقيقة صمت من أجله في غرفة تبديل الملابس خلال الاحتفالات مع زملائه، كما شوهد وهو يحمل دمية طفل عليها وجه مهاجم الديوك مبابي خلال الاحتفال بالفوز في الأرجنتين.