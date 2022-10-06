بعد تصريح سيرين عبد النور... نادين نسيب نجيم تردّ بفيديو

عاد خلاف الممثلتَين سيرين عبد النور ونادين نسبب نجيم إلى العلن، ولكن هذه المرة في شكل واضح وأمام الملأ، بعدما صرّحت عبد النور بأنّ المنتج صادق الصبّاح طرح فكرة إقامة عمل درامي مشترك مع زميلتها نجيم، إلّا أنّ الأخيرة رفضت الأمر، على حد قولها.

فخلال مشاركة عبد النور في ندوة ضمن فعاليات “منتدى الإعلامي العربي”، في دبي، بحضور الصبّاح، وجّه الإعلامي نيشان سؤالاً لها حول إمكانية التعاون مع زميلتها نجيم، فردّت قائلةً: “أستاذ صادق اقترح هذ الموضوع سابقاً ووافقتُ عليه، إلّا أنّ نادين رفضت”.

فردّ الصبّاح على كلامها بالقول: “لستُ متأكداً”، فقاطعته قائلةً: “هناك مقابلة عبر (يوتيوب) قالت فيها نادين نجيم أنّ رزنامة العام 2021 محجوزة، وهذا الأمر غير وارد”.

من جهتها، أعادت نجيم نشر مقطع فيديو من مقابلة سابقة كانت قد سُئلت خلالها عن هذا الموضوع، فأجابت: “يا ريت، لم تُطرَح الفكرة من قبل، وأعلم أنّ الأفكار تُطرَح ولكن ليس بالضرورة أن تتطوّر إلى مشروع مؤكد، ورزنامة العامَين 2020 و2021 محجوزة مسبقاً ولا أدري ما يمكن أن يحصل في المستقبل”.

كما غرّدت نجيم مساء أمس تعليقاً على هذا الجدل، وكتبت عبر “تويتر”: “حلو الإنسان لمّا يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أوّلاً وأهم شيء المصداقية بالكلام… هناك مثل بيقول خالف تُعرَف ووهناك أناس تهاجم لتُعرَف”.

وأضافت: “الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا”.