بعد تعاطيه للمنشطات.. إيقاف بالومينو مدافع أتلانتا مؤقتا

قالت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو) في بيان الثلاثاء إن محكمة مكافحة المنشطات أوقفت الأرجنتيني خوسيه بالومينو مدافع أتلانتا مؤقتا بعد اختبار ايجابي لمادة محظورة.

واحتوت عينة بالومينو على مادة ضمن قائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) والتي يمكن العثور عليها أيضا في بعض الأدوية.

ويأتي إيقاف بالومينو قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي حيث يفتتح أتلانتا مبارياته في 13 أغسطس اب المقبل على ملعب سامبدوريا بعد احتلاله المركز الثامن الموسم الماضي.

ولم يتسن الوصول إلى بالومينو على الفور للتعليق.

وخاض قلب الدفاع البالغ من العمر 32 عاما، الذي انضم إلى أتلانتا من لودوجوريتس البلغاري عام 2017، 202 مباراة مع النادي الذي يتخذ من برجامو مقرا له في كافة المسابقات.